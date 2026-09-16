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Kaynak: AA

S&P 500 endeksi yüzde 0,45 azalışla 7.585,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 kayıpla 25.981,57 puana geriledi.

Yüksek petrol fiyatları, artan Hazine tahvili faizleri ve yapay zeka talebine ilişkin belirsiz görünüm piyasaları baskılamaya devam etti.

Jeopolitik tarafta, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik yeni bir saldırı düzenlemesi petrol arzına ilişkin endişelerin artmasına yol açtı.

Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak devreye aldığı doğu-batı petrol boru hattının ne zaman açılacağına dair belirsizlik de sürerken, Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 2,9 artarak 108,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 4,6 artışla 106,03 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de dizelin ortalama galon fiyatı, bugün 6,27 dolar ile rekor tazeledi.

Enerji maliyetlerindeki tırmanma, enflasyonun kalıcı olabileceğine yönelik endişeleri tetiklerken, tahvil piyasalarında satış baskısı devam etti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,04'e kadar çıkarak Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü, daha sonra yüzde 5,01 seviyesinde dengelendi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, tahvil faizlerinin yükselmesinin nedeninin "küresel sorunlar" olduğunu savundu.

Yapay zeka şirketlerinin CEO'larının güvenlik riskleri nedeniyle teknoloji geliştirmeyi yavaşlatma yönündeki çağrılarına yönelik de konuşan Bessent, "İstedikleri zaman durabilirler." ifadesini kullandı.

Yapay zeka alanında yavaşlama endişeleriyle bazı teknoloji şirketlerinin hisseleri de baskı altında kaldı. ABD'li teknoloji devlerinden Alphabet'in hisseleri yüzde 1,2 ve Microsoft'un hisseleri yüzde 1,6 değer kaybetti.

Ayrıca, dijital varlıklara ilişkin yasa tasarısının ABD Senatosunda görüşülmesi için gerekli çoğunluğa ulaşılamazken, Bitcoin'in fiyatı yüzde 5'e yakın geriledi. Kripto para borsası Coinbase'in hisselerindeki yüzde 10'luk düşüş de dikkati çekti.

Öte yandan Meta'nın hisseleri, şirketin yapay zeka modellerini daha düşük maliyet ve enerji tüketimiyle çalıştırmak için geliştirdiği yeni nesil çipleri test ettiğini duyurması sonrasında yüzde 1'e yakın değer kazandı.

Analistler, bu gelişmelerin ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın vereceği faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasına neden olduğunu söyledi.

Para piyasalarında, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 95 olarak fiyatlanıyor.