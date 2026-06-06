AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı Akdeniz Bölge Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

'YENİ BİR ANAYASA YAPMAK EN ÖNEMLİ GÜNDEM BAŞLIKLARINDAN BİRİ'

Yazıcı, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin, "Anayasa yapmak milletin hakkıdır çünkü egemenliğin sahibi millettir. Siyasi kurumların, bunun en öncüsü olan parlamentonun önemli toplantı salonlarında 'Egemenlik kayıtlı şartsız milletindir' özdeyişi yer alır. Dolayısıyla bunu hayata geçirmek, her alana bu egemenliğin etkin olduğunu ortaya koymakla aynıdır. Millet iradesinin somut bir tezahürüdür anayasa. Çok partili demokratik hayata geçtikten sonra iki anayasamız olmuş. 1961, 1982 Anayasaları. Kim yapmış bu anayasaları? 1961, 1982 Anayasalarını darbeciler yapmış. Darbe yapmışlar, milletin iradesini bir yana koymuşlar. Millete ait anayasayı yapma hakkını, o hakkı nereden aldılarsa kullanmak suretiyle anayasa inşa etmişler. Halen de bu nitelikte yapılmış bir anayasayla yönetiliyoruz. Önümüzdeki dönemin en önemli gündem başlıklarından biri, milletin özgür iradesinin ürünü olan yeni bir anayasa yapmaktır."

'SİVİL, DEMOKRATİK, ÖZGÜRLÜKÇÜ VE KUŞATICI BİR ANAYASA GEREKLİ'



Demokrasi, özgürlükler ve adalet alanında yaptığımız reformları taçlandırmak ve demokrasimizi daha ileri taşımak amacıyla yeni, sivil ve özgürlükçü bir anayasa yapmak, en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Ülkemizi darbe anayasası ayıbından kurtararak, bütün vatandaşlarımızı içerisinde kendisini bulacağı, özgürlükçü bir toplum sözleşmesine kavuşturmayı hedefliyoruz. Bugün Türkiye'nin halen darbe dönemlerinin izlerini taşıyan bir anayasa olmasına ve bu anayasanın 19 kez değiştirilmiş bulunmasına karşı ruhunu 12 Eylül vesayet anlayışından tamamen arındırılabildiğini söylemek asla mümkün değil. Milletimizin hak ettiği, hem hazırlanma yöntemi katılımcı ve özgürlükçü olan hem de içeriği sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı olan bir anayasa gerekli. Dış politikadaki gelişmeler bile iç cephemizin güçlendirilmesinin önemini ve bu süreçte gerçek bir toplum sözleşmesi mahiyetinde olan yeni anayasa yapmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır.

'TÜM SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ'

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kurulmuş olan yeni Anayasa Komisyonu da bir yıldır çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni anayasa konusunda bir uzlaşma masası kurulduğunda, AK Parti olarak hazır bir şekilde anayasa yapım sürecine başlayacağız. Bu konuda hazırlıklarımızın sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Temsil kabiliyeti bu kadar yüksek olan, toplumsal temsili bu kadar güçlü olan bir parlamentonun yeni anayasayı yapma konusunda gerekli uzlaşmayı sağlayacağına içtenlikle inanıyoruz. Tüm siyasi partilere yeni ve sivil anayasaya katkı vermeleri konusunda içtenlikle ve özenle çağrıda bulunuyoruz.

Bizler yeni anayasa çalışmalarını bir siyasi polemik alanı olarak değil, milletimize karşı tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Tüm siyasi partilerin bu meseleye ön yargılardan uzak, yapıcı bir anlayışla yaklaşması gerektiğine inanıyoruz. Anayasa yapmak milletimize ait tekel bir haktır. Toplumun tüm kesimlerinin doğrudan ve dolaylı yöntemlerle katılımıyla yapılacak anayasada son sözü yine milletimiz söyleyecektir. Türkiye'nin ikinci yüzyılına yakışacak olan ülkemizi yeni anayasaya kavuşturmak önemli hedeflerimiz arasındadır."