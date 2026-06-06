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A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Güney Amerika ülkesi Venezuela ile karşı karşıya geliyor.

TSİ 01.00'de Chase Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

VENEZUELA-TÜRKİYE İLK 11'LER

Venezuela: Contreras, Arambu, Quintero, Makoun, Ferraresi, Herrera, Segovia, Casseres, Mendoza, Matinez, Ramirez

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki Çelik,Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Deniz Gül

İLK HAZIRLIK MAÇINDA FARKLI GALİBİYET

A Milli Takım, ilk hazırlık maçında İstanbul’da karşılaştığı Kuzey Makedonya’yı 4-0 mağlup ederek moral depoladı. Ay-yıldızlı ekip, Venezuela ile oynayacağı ikinci hazırlık karşılaşmasının ardından 2026 Dünya Kupası boyunca kullanacağı ana kamp merkezi olan Arizona Mesa’ya geçecek.

DÜNYA KUPASI GRUBU

Bizim Çocuklar, Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alıyor. İlk olarak 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak olan Türkiye'nin grubunda diğer takımlar ise ev sahibi ABD ve Paraguay.