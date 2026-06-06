Emre Şirin’den yatırımcıya uyarı: 'Düşüşler net bir alım fırsatı'

"Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde 'faizin olduğu yerde bereket olmaz' dedi. Zirvenin ismi de manidar, '3. Dünya'... Ama resmi verilere bakıyoruz; sadece mayıs ayında Hazine kasasından faize tam 124 milyar lira ödenmiş. Faiz dışı açıkla birlikte toplam aylık açık 252 milyar lirayı buldu. TÜİK yeni başkanıyla enflasyonu aylık 1.7 açıkladı ama Trading Economics verilerini paylaştım; dünyadaki birçok ülkenin yıllık enflasyonu, bizim TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyondan bile daha düşük! Doğru teşhis konulmayıp kamu harcamaları tam gaz sürdükçe, yabancı sıcak paraya 'gel buraları ucuza vur-kaç yap' tavizi verildikçe bu kısır döngü bitmez. Üstelik siyaseten de sular ısınıyor; Özgür Özel süreci, konuşulan yeni partiler önümüzdeki dönemin çok daha büyük türbülanslara gebe olduğunu gösteriyor."