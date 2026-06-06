Ekonomi yorumcusu Emre Şirin, Borsa İstanbul'da yaşanan ani çöküşün ve emtia piyasasındaki sert düşüşlerin şifrelerini YouTube kanalında tek tek yorumladı.
Emre Şirin’den yatırımcıya uyarı: 'Düşüşler net bir alım fırsatı'
ABD verileri sonrası altın ve gümüşte yaşanan sert çakılmayı değerlendiren Emre şirin, "Küresel bir stagflasyon piyasasındayız. Küçükleri bezdirip elindeki fiziki malları ucuza toplamak için son oyunları oynuyorlar. Kaldıraçta değilseniz bu düşüşler tarihi bir fırsattır" uyarısında bulundu.Hava Demir
"Bankacılık Endeksiyle Küçük Yatırımcıyı Avladılar"
Borsa İstanbul'da birkaç gün önce bankacılık endeksi ve VİOP’un yüzde 4’ün üzerinde yukarı taşınarak yapay bir ralli havası estirildiğini hatırlatan Emre Şirin, kurulan tezgahı şu sözlerle ifşa etti:
Sahte Ralli Tuzağı
"Endeks yeniden 14.200 puana dayandığında sosyal medya hesaplarımdan ve YouTube kanalımdan bunun bir ralli olamayacağını gerekçeleriyle anlattım. Birileri tahtacılara çalışarak size ralli pazarladı. Mesele haklı çıkmak değil, bu testere piyasasını görebilmek. Göremezseniz paranızı çalarlar."
Banka Hisseleriyle Oyun
"Yüksek enflasyon ve faiz artış beklentisinin olduğu bir ortamda bankacılık endeksi yükselmez! Bankalar faizin inme eğiliminde olduğu yerde prim yapar. Endeksi, BİST 30'u ve bankaları yukarıda tutup yanına birkaç holding koyarak piyasayı şişirdiler. Bunları devralın dedik, nitekim bugün VİOP yüzde 2,5, bankacılık ise yüzde 3,5 eksiye geçti. Hisse bazında Froto, THY ve Anadolu Grubu Holding gibi devler şubat ayı fiyatlarının bile çok altında eziliyor. Küçük yatırımcının psikolojisiyle oynuyorlar."
"Altın ve Gümüşte Gecenin En Karanlık Anındayız"
ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklenti üstü gelmesiyle altın ve gümüşte yaşanan sert satış dalgasının klasik teorilerle açıklanamayacağını belirten Şirin, emtia yatırımcısına "sabır" tavsiye etti:
"ABD verisi sonrası Fed'in sıkılaşacağı bahanesiyle tahvil faizlerini yukarı sürüp altın ve gümüşü sert düşürdüler. Bu tamamen bir silkeleme operasyonudur. Küresel ekonomide büyümeler aşağı revize edilirken enflasyon beklentileri yükseliyor; yani dünya açıkça bir stagflasyon piyasasına gidiyor.
Küresel borçluluk tavan yapmışken, jeopolitik riskler ve ticaret savaşları kapıdayken altın bitmez. Büyük güçler dipten fiziki altın ve gümüş toplamaya devam ediyor.
Yatırımcıyı bezdirip, 'artık yükselmeyecek' algısı yaratarak malı elinden almaya çalışıyorlar. Kaldıraçlı işlemde değilseniz, bu sert düşüşler net bir alım fırsatıdır. Unutmayın, gecenin en karanlık anı, güneşin doğuşuna en yakın olan andır."
"Dünyanın Yıllık Enflasyonu Bizim Aylık Enflasyonumuz"
Ekonomik tablodaki yapısal çöküşe de değinen Emre Şirin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sadece doları baskılamaya odaklanan politikalarının faturasını yine halkın ödediğini vurguladı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde 'faizin olduğu yerde bereket olmaz' dedi. Zirvenin ismi de manidar, '3. Dünya'... Ama resmi verilere bakıyoruz; sadece mayıs ayında Hazine kasasından faize tam 124 milyar lira ödenmiş. Faiz dışı açıkla birlikte toplam aylık açık 252 milyar lirayı buldu. TÜİK yeni başkanıyla enflasyonu aylık 1.7 açıkladı ama Trading Economics verilerini paylaştım; dünyadaki birçok ülkenin yıllık enflasyonu, bizim TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyondan bile daha düşük! Doğru teşhis konulmayıp kamu harcamaları tam gaz sürdükçe, yabancı sıcak paraya 'gel buraları ucuza vur-kaç yap' tavizi verildikçe bu kısır döngü bitmez. Üstelik siyaseten de sular ısınıyor; Özgür Özel süreci, konuşulan yeni partiler önümüzdeki dönemin çok daha büyük türbülanslara gebe olduğunu gösteriyor."
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