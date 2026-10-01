Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM'nin milli iradenin tecelligahı, demokrasinin sarsılmaz kalbi olduğunu ifade ederek "TBMM'nin yeni yasama yılında atılacak her adımın milletimize, devletimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Meclis'imiz yeni yasama yılına başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz, milli iradenin tecelligahı, demokrasimizin sarsılmaz kalbidir. TBMM'nin yeni yasama yılında atılacak her adımın milletimize, devletimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine hayırlı olmasını temenni ediyoruz."