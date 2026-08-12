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"Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen süreç kapsamında hazırlanan 'çerçeve yasa'nın TBMM'den geçmesinin yankıları sürerken, AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu'ndan skandal bir açıklama geldi.

"BUGÜNÜ BİZE YAŞATTIKLARI İÇİN ALLAH RAZI OLSUN..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ile başlayan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da destek verdiği süreç ile ilgili İlke TV'ye konuşan Suna Kepoğlu Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan ve DEM heyetine, İmralı heyetine bugünü bize yaşattıkları için Allah razı olsun.”

MECLİS BAHÇESİNDE MANGAL PARTİSİ DÜZENLEMİŞTİ!

Aralık 2023'te bütçe görüşmeleri devam ederken, AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Meclis bahçesinde mangal partisi düzenlemişti.

Diyarbakır’ın yöresel yemek olan mangalda ciğer ikramını hem basın mensuplarına hem de milletvekillerine yapan Ataman “Gazi Meclisimiz Bugün Kadim Şehrimiz Diyarbakır Koktu...” paylaşımını yapmıştı.

Ataman’ın sosyal medyadan bu anları paylaşmasına ise, çok sayıda eleştiri gelmişti.

Eleştirilere yanıt veren Ataman, kendisini şu sözlerle savunmuştu: