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Şırnak Cudi Dağı'nda 2020 yılında sır dolu bir şekilde kaybolan İzzet Batmaz (49) ve Selahattin Güngen'in (38) dosyası, yıllar sonra kan donduran bir itirafla yeniden açıldı. Halktv'nin haberine göre, Terör örgütü PKK'nın uzantısı HPG, yıllar önce "ajan" oldukları iftirasıyla katlettikleri iki kişinin tamamen sivil ve masum olduğunu kabul etti.

İşte yürekleri yakan o olayın perde arkası ve yıllar sonra gelen itirafın detayları...

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA: AF YOLU AÇILDI, İTİRAF GELDİ

Bu korkunç cinayetin itiraf edilmesinin zamanlaması kamuoyunun gözünden kaçmadı. TBMM'de kabul edilen ve terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye dönmeleri halinde 'infaz ertelemesi' almalarına olanak tanıyan Çerçeve Yasa'nın Meclis'ten geçtiği gün, örgüt yıllardır sakladığı gerçeği açıkladı.

Yasanın hemen ardından yapılan açıklamada, 2020 yılında Cudi Dağı'nda kaybolan iki sivilin örgüt mensupları tarafından öldürüldüğü resmi olarak kabul edildi.

"KONTRA" YALANINDAN, "PARDON" İTİRAFINA GEÇİŞ

Olayın yaşandığı dönemde PKK, iki masum sivili "Türk ordusu ile çalışan ajanlar" olmakla suçlamış ve 9 Temmuz 2020'deki ilk açıklamalarında bu bahaneyle katledildiklerini duyurmuştu.





Ancak tam 6 yıl sonra yapılan yeni açıklamada çarpıcı gerçek gün yüzüne çıktı:

Örgüt, katlettikleri Batmaz ve Güngen'in olay günü bölgede sadece avlanmak ve doğa gezisi yapmak amacıyla bulunduklarını, üzerlerinde yalnızca av malzemeleri olduğunu kabul etti.

İki masum insanın hayatını "yanlışlıkla" ellerinden aldıklarını itiraf eden örgüt, yayımladığı metinde hiçbir pişmanlık belirtmedi.

O KARA GÜNDE NELER YAŞANMIŞTI? CUDİ DAĞI'NDAKİ YARIM KALAN PİKNİK

Olay, 2020 yılının Temmuz ayında sıcak bir pazar gününde yaşandı. Şırnak'ta nakliyecilik yapan İzzet Batmaz ve PVC esnafı Selahattin Güngen, aileleriyle birlikte nefes almak için Cudi Dağı eteklerine pikniğe gitti.

Kahvaltının ardından, “Biraz araçla dolaşıp geleceğiz” diyerek ailelerinin yanından ayrılan ikiliden bir daha haber alınamadı.

Günlerce Süren Arama Kurtarma Çalışmaları Endişeli ailelerin ihbarı üzerine devlet anında harekete geçmişti:

İkizce Jandarma Karakolu'na yapılan ihbarın ardından bölgeye sevk edilen İnsansız Hava Araçları (İHA/Heron), ikilinin bindiği aracı Cudi Dağı eteklerinde terk edilmiş halde buldu.

Dönemin Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın da bizzat yakından takip ettiği süreçte, jandarma ve özel harekat timleri bölgeyi havadan ve karadan günlerce karış karış aradı. Ailelerin kendi imkanlarıyla başlattığı arama çalışmaları ise, bölgenin 'Özel Güvenlik Bölgesi' olması ve sivillerin hayatının riske atılmaması amacıyla askeri yetkililerce güvenlik çemberine alınarak devletin profesyonel birimlerine devredilmişti.

Tam 6 yıl boyunca sevdiklerinden gelecek iyi bir haberi ya da bir izi bekleyen acılı aileler, Meclis'te yeni yasanın konuşulduğu gün terör örgütünden gelen bu kan donduran "pardon" itirafıyla bir kez daha yıkıldı.