Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Şırnak'ta ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 16 yaşındaki Z.L. için polis ekipleri zamanla yarıştı. Genç kızın bulunması için kent genelinde kapsamlı bir arama çalışması yürütülürken, giriş ve çıkış noktalarında da yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Edinilen bilgilere göre, ailenin ihbarı üzerine belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak vatandaşlardan destek istendi. Ardından Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde geniş çaplı operasyon başlatıldı.

12 MAHALLEDE ARAMA YAPILDI

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın da sahada takip ettiği çalışmalarda tüm şube müdürleri görev aldı. Kent genelinde oluşturulan 16 ekip, 12 farklı mahallede arama faaliyetleri yürüttü.

Polis ekipleri olası güzergâhları tek tek kontrol ederken, şehrin giriş ve çıkış noktalarında da denetimler artırıldı.

SEVİNDİREN HABER GECE YARISI GELDİ

Saatler süren çalışmaların ardından kayıp olarak aranan genç kız, gece 00.30 sıralarında Vakıfkent Mahallesi Mehmet Esin Caddesi üzerinde bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Z.L.'nin sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Genç kızın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Kentte büyük endişeye yol açan olay, genç kızın sağ salim bulunmasıyla mutlu sonla sonuçlandı. Aile, arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti.