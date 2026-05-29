Özellikle 18 yaşından küçükken anne ya da babasına ait şahıs işletmelerinde sigortalı olarak gösterilen kişilerin emeklilikleri mercek altına alınacak. Yapılacak denetimlerde, bu kapsamda değerlendirilen sigortalılık süreleri geçersiz kabul edilerek toplam prim günlerinden düşülecek.

SGK’nın 2013/11 sayılı Genelgesi doğrultusunda yürütülecek incelemelerde, aile bireylerine ait şahıs işletmelerinde yapılan sigorta girişleri detaylı şekilde araştırılacak. Kurum, usule uygun olmadığı tespit edilen çalışmalar nedeniyle bazı emeklilik işlemlerini iptal edebilecek.

Öte yandan Limited Şirket (Ltd. Şti.) veya Anonim Şirket (A.Ş.) statüsündeki işletmelerde sigortalı gösterilen kişiler bu uygulamanın dışında tutulacak. İncelemeler yalnızca şahıs işletmeleri üzerinden yapılan sigortalılık bildirimlerini kapsayacak.

Denetimler sonucunda sigortalılığı geçersiz sayılan vatandaşların emeklilik hakları iptal edilirken, bugüne kadar ödenen emekli maaşları da “yersiz ödeme” kapsamında geri talep edilecek. Ayrıca alınan bayram ikramiyeleri için de yasal faiz uygulanarak tahsilat süreci başlatılabilecek.

Uzmanlar, risk altında olabilecek vatandaşların e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini kontrol etmeleri ve gerekli durumlarda uzman desteği almalarının önem taşıdığını belirtiyor.