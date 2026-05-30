Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Süper Lig ekipleri, TFF'nin getirdiği 10+4 kuralı nedeniyle yerli futbolculara da yönelmeye başladı.

Rusya Ligi ekiplerinden Orenburg forması giyen 22 yaşındaki Emircan Gürlük için de talepler artmaya başladı.

EMİRCAN GÜRLÜK'E 3 SÜPER LİG EKİBİ TEKLİF YAPTI

Berkay Eğriboyun'un haberine göre, Sözleşmesi önümüzdeki ay sona erecek hücum oyuncusu için Trabzonspor, Kocaelispor ve Amedspor teklif yaptı.

Öte yandan oyuncunun kararı ise henüz netlik kazanmadı. Önümüzdeki günlerde milli futbolcunun kararını netleştirmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda ise Galatasaray'ın da elini rahatlamak için Emircan'a yöneldiği iddia edilmişti.

SEZON KARNESİ

Sol kanat ve sağ kanat dışında 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Emircan, bu sezon takımıyla 28 maça çıktı ve bu süreçte 4 gol atıp 2 de asist yaptı.

Genç futbolcu, 2023 yılında Altınordu'dan Orenburg'a 1.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Emircan, 9 kez de Ümit Milli Takım forması giydi.