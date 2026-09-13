Kaynak: Haber Merkezi

Kilis’te sabah saatlerinde yapılan operasyon şehrin gündemine oturdu. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği şafak operasyonunda, AKP Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal’ın ağabeyi Mehmet Dal ile Kilis İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu’nun gözaltına alındığı ifade edildi.

JANDARMA SABAH SAATLERİNDE HAREKETE GEÇTİ

Kiliskenthaber’in haberine göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri sabahın erken saatlerinde operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Milletvekili Ahmet Salih Dal’ın ağabeyi Mehmet Dal ile eski Kilis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki ismin işlemlerinin sürdüğü ifade edlidi.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih dal



SORUŞTURMA YAKLAŞIK 1 YILDIR SÜRÜYOR İDDİASI

Haberde, Mehmet Dal ve Murat Küçükoğlu’nun gözaltına alındığı soruşturmanın yaklaşık bir senedir devam ettiği ileri sürüldü.

Kilis İl Özel İdaresi Eski Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu

Her iki ismin de yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı iddia edilse de gözaltıların gerekçesi hakkında şu ana kadar savcılık ya da diğer resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mehmet Dal (Sağda) Murat Küçükoğlu (Solda)