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Kıvanç Tatlıtuğ’un İstanbul Göktürk’te bulunan evinde 31 Ağustos’ta yaşanan olayda, tadilat sonrasında temizlik yapmak amacıyla çatıya çıkan Türkmenistan uyruklu Bahadur Yangibayev düşerek ağır yaralandı. Hastaneye götürülen Yangibayev yoğun bakımda tedaviye alınırken, olayla ilgili adli inceleme başlatıldı.

Tadilat çalışmalarını gerçekleştiren firmanın sahibi A.A. ise olay sonrasında, kendisine gerçeği yansıtmayan bir sözleşme imzalatıldığı iddiasıyla savcılığa müracaat etti.

TATLITUĞ VE AVUKATINA SUÇ DUYURUSU

Halk TV’de yer alan haberine göre, Yangibayev’in çatıdan düşmesinin ardından tadilat çalışmalarını yapan boya ustası A.A. gözaltına alındı. A.A. ifadesinde, Yangibayev’in kendi personeli olmadığını, Tatlıtuğ’un şoförünün temizlik işi için kendisinden bir kişi önermesini istediğini ve bunun üzerine Yangibayev’i tavsiye ettiğini söyledi.

A.A., olayın ardından ifade vermek için bulunduğu karakola Tatlıtuğ’un avukatının geldiğini ve kendisine “Sana yardımcı olacağım” diyerek üç sayfalık bir sözleşme imzalattığını öne sürdü. Sözleşmeyi okumadığını belirten A.A., belgeler üzerinden sorumluluğun kendisine yüklenmeye çalışıldığını iddia etti.

A.A.’nın avukatı Fatma Uluca Telli, iddialar nedeniyle Kıvanç Tatlıtuğ ve avukatı İ.A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, A.A.’nın gözaltında olduğu süreçte iradesinin sakatlandığı ileri sürülerek imzalatıldığı belirtilen sözleşmenin aslının elde edilmesi istendi.

Ayrıca İ.A. hakkında, mesleki sıfatını kötüye kullandığı iddiasıyla disiplin soruşturması açılması talebiyle İstanbul Barosu’na başvuru yapıldı.