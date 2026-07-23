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Kaynak: DHA

Adana'nın merkez Yüreğir Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimiyle ilgili hukuki süreç yeni bir aşamaya geçti. AK Parti'nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazın ardından mahkeme, yürütmenin durdurulmasına karar verirken, seçimlerin üçüncü turdan itibaren yeniden yapılmasına hükmetti.

AK PARTİ İTİRAZ ETTİ, MAHKEMEDEN YENİDEN SEÇİM KARARI ÇIKTI

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın, hakkında verilen hapis cezası nedeniyle 21 Nisan'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkanvekilliği seçimi gerçekleştirildi.

Yapılan oylamada CHP'nin adayı Cafer Boyraz 21 oy alarak belediye başkanvekili seçilirken, AK Parti'nin adayı Tarık Özünal ise 15 oyda kaldı.

Seçim sonucuna itiraz eden AK Parti'nin başvurusunu değerlendiren İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulmasına ve başkanvekilliği seçiminin üçüncü turdan itibaren yeniden yapılmasına karar verdi.

CHP'Lİ BOYRAZ'DAN İLK AÇIKLAMA

Mahkeme kararının ardından yazılı açıklama yapan Yüreğir Belediye Başkanvekili Cafer Boyraz, kararın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savundu.

Boyraz, "Hiç kimse Yüreğir halkının iradesini hukuki dayanaktan yoksun iddialarla gölgeleyemez. Biz hukuka ve yargıya saygılıyız. Yüreğir halkının iradesini sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KARAR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ'NE TAŞINACAK

Cafer Boyraz, mahkeme kararının kendilerine tebliğ edilmesinin ardından yasal süre içerisinde Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz edeceklerini açıkladı.

Mahkemenin vereceği nihai kararın ardından Yüreğir Belediye Başkanvekilliği seçim sürecinin nasıl ilerleyeceği netlik kazanacak.