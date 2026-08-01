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Kaynak: İHA

Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençleri bir araya getiren programın ikinci gününe, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan katılarak gençlerle söyleşi gerçekleştirdi.

KOCAELİ DİRİLİŞ KAMPI'NDA İNSAN HAKLARI VE SİYASET KONUŞULDU

Türkiye'nin farklı illerinden 18-30 yaş arası gençlerin katılım sağladığı kampta; insan hakları evrensel ilkeleri, hukuk, siyaset ve küresel ölçekteki uluslararası gelişmeler ele alınıyor. Gençlerin vizyonunu geliştirmek ve hak arama bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, uzman isimler ve parti temsilcileri deneyimlerini paylaşıyor.

ÜST DÜZEY KATILIM GÖSTERİLDİ

Kocaeli'de düzenlenen eğitim programına Bilal Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti yönetiminden üst düzey isimler de katılım sağladı. Kampın ikinci günündeki oturumlarda yer alan isimler şunlar oldu:

Hasan Basri Yalçın – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı

Ahmet Büyükgümüş – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı

Yusuf İbiş – AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı

Program kapsamında düzenlenen panellerde gençlerin soruları yanıtlanırken, uluslararası hukuk ve insan hakları alanındaki güncel meseleler üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.