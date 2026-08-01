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Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir karar aldı. Bakanlık, Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

TUTUKLAMA SONRASI KARAR GELDİ

Bakanlığın açıklamasına göre, Dedetaş; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla tutuklandı.

Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı, ilgili mevzuat çerçevesinde görevden uzaklaştırma kararı aldı.

YASAL DAYANAK VURGUSU

Açıklamada, kararın Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca alındığı belirtildi.

GEÇİCİ TEDBİR OLARAK UYGULANACAK

Bakanlık, görevden uzaklaştırmanın geçici bir tedbir olduğunu vurgularken, sürecin yürütülen soruşturma kapsamında devam edeceği ifade edildi.

Söz konusu gelişme, Üsküdar’da yerel yönetim sürecine ilişkin yeni bir dönemin başlamasına neden oldu.