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Kaynak: AA

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre, kampanyadan yararlanacak 12-27 yaş grubundaki yolcular, Türkiye'den kalkışlı veya Türkiye'ye varışlı yurt dışı seferlerinde biletlerini yüzde 20 avantajla satın alabilecek.

Kampanyaya dahil olan biletlerin satışı bugün 11.00 ile 23.59 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Genç yolcular, yalnızca AJet'in mobil uygulaması üzerinden "AJGENC20" kampanya kodunu girerek indirimden faydalanabilecek.

Uygulanan yüzde 20'lik indirim, 1 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak seyahatlerde geçerli olacak. Kampanya çerçevesinde koltuk seçimi işlemlerinde de yüzde 20 oranında indirim sunulacak.

AJet'in kampanyası, Hamburg, Frankfurt, Zürih, Paris, Londra, Saraybosna, Budapeşte, Hannover, Stuttgart, Brüksel, Amsterdam, Stockholm, Berlin, Lyon, Üsküp, Priştine, Madrid, Prag, Barselona, Rotterdam, Tiran, Bükreş, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Süleymaniye, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Şam ve Halep destinasyonlarında geçerli olacak.