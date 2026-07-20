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Kaynak: AA

AJet, gerçekleştirdiği 570 uçuşta 101 bin 545 yolcuya hizmet vererek günlük yolcu rekorunu yeniledi. Şirketin ulaştığı yeni rakam, bugüne kadarki en yüksek günlük yolcu sayısı olarak kayıtlara geçti.

GENEL MÜDÜR KEREM SARP'TAN AÇIKLAMA

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir günde 100 bini aşkın yolcuya hizmet vermenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Sarp, "Dün toplam 101 bin 545 yolcumuzu sevdiklerine ve hayallerine güvenle ulaştırdık. Bu rekor, gençleşen ve büyüyen filomuz, genişleyen uçuş ağımız ve artan operasyon kabiliyetimizin önemli bir göstergesi olarak bizi gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

BİR YILDA REKORUNU GELİŞTİRDİ

Kerem Sarp, 24 Ağustos 2025'te 503 seferle 88 bin 462 yolcu taşıyarak önemli bir kilometre taşına ulaştıklarını hatırlattı.

Yaz döneminde günlük ortalama 570 sefer gerçekleştirdiklerini belirten Sarp, pazar günü 100 binin üzerinde yolcuya hizmet vererek bu rekoru geride bıraktıklarını ifade etti.

Sarp, "Yolumuz uzun, hedeflerimiz büyük. Her gün daha çok misafirimizin seyahat deneyimine değer katmaya, ilk günkü kararlılığımızla devam ediyoruz." dedi.