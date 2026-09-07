Kaynak: AA / DHA / İHA

Akran zorbalığı son bulmuyor. Korkunç olay, dün Malatya kent merkezindeki bir parkta yaşandı. Öne sürülene göre, 17 yaşındaki O.K.E., parkta olduğu esnada aralarında husumet olduğu iddia edilen 4-5 kişilik grupla karşılaştı. Gruptan bir kişi, O.K.E.'yi durdurup cep telefonu kamerasını açtı. Sonrasında başlayan saldırıda yere düşen O.K.E. darp edilirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Saldırganların kaydettiği görüntüler, O.K.E.'nin ailesine gönderildi. Görüntüleri seyreden aile büyük şok yaşadı.

"ÇOCUĞUM HAYATINI KAYBEDEBİLİRDİ"

Oğlunun can güvenliğinden endişe duyrduğunu belirten anne Güley Ertaş, yetkililere seslenerek yardım istedi. Ertaş, "Çocuğumun dün kent merkezindeki bir parkta 4-5 kişilik bir grup tarafından darp edildiğini ve bu anların cep telefonuyla kaydedildiğini öğrendik. Görüntüler bir yakınımız aracılığıyla bize ulaştırıldı. Olay sırasında çocuğum hayatını da kaybedebilirdi. Yetkililerden yardım istiyorum" ifadelrini kullandı.