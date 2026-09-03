Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

19 Mart operasyonlarının ardından kurulan Aile Dayanışma Ağı’nın sosyal medya hesabıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşlarının gözaltına alınması, devam eden süreçte ise tutuklanmalarının ardından aileler tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı’nın X hesabına erişim engeli getirildi.

HESAP TÜRKİYE’DEN GÖRÜNMEZ KILINDI

Aile Dayanışma Ağı’nın X hesabı, platform tarafından Türkiye’den görünmez hale getirildi.

Böylece ADA’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara Türkiye’den erişim engellenmiş oldu.

MART 2025’TEN BERİ FAALİYET YÜRÜTÜYORDU

19 Mart operasyonlarında tutuklananların ailelerini bir araya getiren Aile Dayanışma Ağı, Mart 2025’ten bu yana düzenli buluşmalar gerçekleştiriyordu.

Ağ, zaman zaman duruşmaların görüldüğü Silivri Cezaevi önünde basın toplantıları da düzenliyordu.