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Kaynak: Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak görevlendirilen Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un görev süresini iki ay daha uzattı. Böylece belediyedeki kayyum yönetimi devam edecek.

DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün 4 Kasım 2024'te görevden uzaklaştırılmasının ardından belediyeye kayyum olarak atanan Vali Tuncay Akkoyun'un görevlendirmesi, bugüne kadar olduğu gibi yeniden iki aylık süreyle uzatıldı.

BAHÇELİ "AHMETLER MAKAMA" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son aylarda yaptığı açıklamalarda "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" ifadelerini kullanarak Ahmet Türk ve Ahmet Özer'in görevlerine iade edilmesi gerektiğini savunmuştu. Daha sonra da bu sözlerinin arkasında olduğunu belirterek, "Sözümüz sözdür" mesajını vermişti.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Türk, 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım 2024'te görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyum olarak göreve gelmişti.

İçişleri Bakanlığı'nın son kararıyla Tuncay Akkoyun'un kayyum olarak görev süresi iki ay daha uzattı.