Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Ahmet Ümit, merakla beklenen yeni romanının müjdesini sosyal medya hesabından paylaştığı heyecan dolu bir videoyla verdi. Yayınevi ekibiyle birlikte kamera karşısına geçen ünlü yazar, yeni bir eserin okurla buluşma sürecini "bir çocuğun doğum anına" benzeterek edebiyatseverleri heyecanlandırdı.

'BİR ÇOCUĞUN DOĞUM ANI GİBİ...'

Yayıncılık mutfağında geçen hummalı çalışmayı takipçileriyle paylaşan Ahmet Ümit, duyuru esnasında yaşadığı coşkuyu şu sözlerle dile getirdi:

"Evet, en heyecanlı zamanlar. Yine yayınevindeyiz. Doğum anları, doğum... Doğum, çocuk geliyor. Yayınevindeki asıl yardımcı arkadaşlar burada. Onlar olmasa bu kitaplar tabii ki okunmayacak."

SON 15 SAYFA KALDI

Yeni kitabının tamamlanmak üzere olduğunu belirten usta yazar, eserin bitimine çok az bir mesafe kaldığını esprili bir dille ifade etti. Kitabın hazırlık sürecinde son viraja girildiğini vurgulayan Ümit, "Yeni kitabımız bitti sayılır. Tam bitti desem yalan söylemeyeyim, 15 sayfa kaldı vallahi. 20 de olabilir... Yok yok 15, 15 sayfada bitireceğiz. Çok heyecanlı!" sözleriyle okurlarına geri sayımın başladığını duyurdu.

İLK İMZA GÜNÜ 3 EKİM'DE YAPI KREDİ BEYOĞLU’NDA

Ekim ayı başında raflardaki yerini alması planlanan yeni eser için ilk imza gününün tarihi de netleşti. Tüm okurlarını büyük bir edebiyat buluşmasına davet eden Ahmet Ümit, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ekimin başında kitabımız çıkıyor. Muhtemelen duyuracağız, 3 Ekim'de Yapı Kredi Beyoğlu Mağazası'nda imzamız var. Herkesi bekliyorum! Miting yapalım, edebiyat mitingi!"