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Yazar Ahmet Ümit'in aynı adlı çok satan romanından Netflix için uyarlanan "İstanbul Hatırası" dizisinde çekimler tamamlandı. Müjdeli haberi, romanın yazarı Ahmet Ümit sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ümit, sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda, "Ve İstanbul Hatırası'nın çekimleri biter. Emeği geçenlere çok teşekkürler..." ifadelerini kullanırken, paylaşımında Netflix ile dizinin yönetmeni Abdullah Oğuz'u etiketledi. Böylece aylardır İstanbul'un farklı noktalarında devam eden çekim sürecinin resmen sona erdiği de doğrulanmış oldu.

ÇEKİMLER AYLAR ÖNCE BAŞLAMIŞTI

Netflix'in merakla beklenen yerli yapımları arasında gösterilen İstanbul Hatırası, Ahmet Ümit'in 2010 yılında yayımlanan ve geniş okur kitlesine ulaşan aynı adlı polisiye romanından uyarlandı. Yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz'un oturduğu dizinin çekimleri ilkbahar aylarında başlamış, ilk set kareleri de Ahmet Ümit tarafından paylaşılmıştı.

Yapımın çekimleri İstanbul'un tarihi yarımadası başta olmak üzere şehrin birçok simge noktasında gerçekleştirildi. Romanın atmosferini ekrana taşımayı hedefleyen dizi, İstanbul'un tarihi dokusunu polisiye hikâyeyle buluşturuyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

Dizinin başrolünde, Ahmet Ümit'in unutulmaz karakteri Başkomiser Nevzat'ı Nejat İşler canlandırıyor. Kadroda ayrıca Bilal Yiğit Koçak, Simay Barlas, Cem Davran, Tülin Özen, Deniz Celiloğlu, Özge Borak, Serkan Keskin, Tansu Biçer, Şerif Erol ve Hare Sürel gibi birçok deneyimli oyuncu yer alıyor.

Sekiz bölüm olarak planlanan yapımın senaryosu Ahmet Saatçioğlu ve Evren Oğuz imzası taşırken, yapım ANS Prodüksiyon ile Evrensel Productions iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

ROMANIN HİKÂYESİ EKRANA TAŞINIYOR

İstanbul Hatırası, tarihi İstanbul'un farklı noktalarında işlenen seri cinayetlerin peşine düşen Başkomiser Nevzat ve ekibinin sürükleyici mücadelesini konu alıyor. Her cinayet mahallinde bulunan antik sikkeler, soruşturmayı İstanbul'un binlerce yıllık tarihine uzanan gizemli bir yolculuğa dönüştürüyor. Polisiye ile tarihî atmosferi harmanlayan roman, Ahmet Ümit'in en çok okunan eserleri arasında gösteriliyor.

YAYIN TARİHİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Çekimlerin tamamlanmasıyla birlikte dizinin post-prodüksiyon sürecine geçmesi bekleniyor. Netflix tarafından henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmasa da, çekimlerin sona ermesiyle birlikte platformun önümüzdeki dönemde ilk fragman ve yayın takvimini paylaşması bekleniyor. Ahmet Ümit'in son paylaşımı da, merakla beklenen uyarlamanın yapım sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.