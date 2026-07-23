Yargıtay'dan emsal karar: Parasını geri alamayan yandı sanıyordu

15 BİN LİRA ÖDEYİP CAYMA HAKKINI KULLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, tüketici devre tatil üyelik sözleşmesini imzaladığı gün 15 bin lira ödeme yaptı. Ardından yasal süre içinde cayma hakkını kullanarak noter aracılığıyla şirkete ihtarname gönderdi.