Devre tatil sözleşmeleriyle ilgili yaşanan ücret iadesi tartışmalarında Yargıtay son sözü söyledi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, cayma hakkını kullanan tüketicinin ücret iadesine ilişkin davada ilk derece mahkemesinin kararını kanun yararına bozarak önemli bir emsal karara imza attı.
Yargıtay'dan emsal karar: Parasını geri alamayan yandı sanıyordu
Devre tatil sözleşmeleriyle ilgili milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren emsal karar Yargıtay'dan geldi. Cayma hakkını kullandığı halde parasını geri alamayan bir tüketiciyle ilgili verilen karar, benzer durumda olan binlerce kişi için önemli bir emsal niteliği taşıyor.Kaynak: DHA
15 BİN LİRA ÖDEYİP CAYMA HAKKINI KULLANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, tüketici devre tatil üyelik sözleşmesini imzaladığı gün 15 bin lira ödeme yaptı. Ardından yasal süre içinde cayma hakkını kullanarak noter aracılığıyla şirkete ihtarname gönderdi.
Ancak devre tatil şirketi, ihtarnameye rağmen ücret iadesini gerçekleştirmeyince tüketici icra takibi başlattı ve konu yargıya taşındı.
ŞİRKET PARAYI DAVA SÜRECİNDE İADE ETTİ
Davalı şirket, yargılama sırasında tüketicinin ödediği bedelin kredi kartına iade edildiğini belirterek buna ilişkin banka dekontlarını mahkemeye sundu ve davanın reddini talep etti.
İlk derece mahkemesi ise kanunda yer alan 90 günlük süre dolmadan icra takibi başlatıldığı gerekçesiyle davayı reddetti.
YARGITAY EMSAL KARARA İMZA ATTI
Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketicilerin 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden cayma hakkını kullanabileceğini vurguladı.
Yüksek Mahkeme, ilk derece mahkemesinin 90 günlük süreye ilişkin değerlendirmesini hukuka aykırı bularak Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına temyiz talebini kabul etti ve kararı kanun yararına bozdu.
BİNLERCE TÜKETİCİ İÇİN EMSAL OLACAK
Yargıtay'ın kararı, devre tatil sözleşmelerinde cayma hakkını kullandığı halde ücret iadesi konusunda sorun yaşayan tüketiciler açısından emsal niteliği taşıyor. Kararın benzer davalarda yol gösterici olması bekleniyor.