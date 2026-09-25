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Kaynak: Haber Merkezi

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta bugün Fransa'ya karşı ilk sınavını vermeye hazırlanıyor.

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar Libero TV Youtube kanalında, Belçika ve İtalya'nın da bulunduğu grupta Millilerimizin kaç puan toplayacağını tahmin etti.

AHMET ÇAKAR: 'MAKSİMUM 1 PUAN ALIRIZ'

Ahmet Çakar, "Ağır bir şey söyleyeyim. Bu grupta alacağımız maksimum puan, 1 puan. Fransa'ya yeniliriz, İtalya'ya yeniliriz. Kayda geçsin. Fransa'ya en az 2 fark ve üzeri. İtalya'ya yeniliriz. Belçika'ya gider yeniliriz. İtalya'da yeniliriz. Fransa'da yeniliriz. İçerde Belçika'ya karşı 1 puan alabilirsek şükrederiz." diye konuştu.