A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta bugün Fransa'ya karşı ilk sınavını vermeye hazırlanıyor.

Ahmet Çakar ağır konuştu: Türkiye'nin bu grupta alacağı puan... - Resim : 1

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar Libero TV Youtube kanalında, Belçika ve İtalya'nın da bulunduğu grupta Millilerimizin kaç puan toplayacağını tahmin etti.

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AHMET ÇAKAR: 'MAKSİMUM 1 PUAN ALIRIZ'

Ahmet Çakar, "Ağır bir şey söyleyeyim. Bu grupta alacağımız maksimum puan, 1 puan. Fransa'ya yeniliriz, İtalya'ya yeniliriz. Kayda geçsin. Fransa'ya en az 2 fark ve üzeri. İtalya'ya yeniliriz. Belçika'ya gider yeniliriz. İtalya'da yeniliriz. Fransa'da yeniliriz. İçerde Belçika'ya karşı 1 puan alabilirsek şükrederiz." diye konuştu.