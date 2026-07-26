Kaynak: AA

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda komşu ülke Lübnan'daki durum ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lübnan'da çıkabilecek her türlü karmaşanın Suriye'yi doğrudan olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken Şara, bu ülkeye yönelik herhangi bir askeri müdahale planlarının bulunmadığını vurguladı.

Şara, Lübnan yönetimi ile iş birliği içinde krizden güvenli çıkış formülleri üzerinde çalıştıklarını aktardı. Meselenin sadece güvenlik tedbirleriyle çözülemeyeceğine işaret eden Şara, krizin aşılması adına kapsamlı bir strateji geliştirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Ayrıca Lübnan'da silah kullanma yetkisi ile savaş ve barış kararlarının yalnızca devletin kontrolünde olması gerektiği yönündeki tutumlarını yineleyen Şara, çatışmaların bölge geneline yayılmasından endişe duyduklarını ifade etti.

İsrail ile sıcak bir çatışmaya girmekten kaçındıklarını ve bunun Suriye'ye bir fayda sağlamayacağını belirten Şara, uluslararası bir grup ülkenin katılımıyla İsrail ile güvenlik anlaşmasına varmak için temasları sürdürdüklerini kaydetti. Muhtemel bir güvenlik mutabakatının, Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki egemenlik haklarını koruyarak kapsamlı bir barış sürecine zemin hazırlayabileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Şara, Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerinin geleceğiyle ilgili yürütülen müzakerelerin ise henüz nihayete ermediğini sözlerine ekledi.