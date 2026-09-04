Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 Temmuz'da tutuklanan avukat Ece Güner, geçirdiği zorlu tutukluluk süreci ve yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle aktif siyasetten çekildiğini açıkladı.

Bu karar doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Danışmanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Koordinatörlüğü görevlerinden istifa ettiğini duyuran Güner, hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddetti.

'BU SÜRECİN MAĞDURUYUM'

Haluk Levent ve Ahbap ile suç teşkil edecek hiçbir bağı olmadığını vurgulayan Güner, "Dosyayla hiçbir alakam yok. Yüzde 100 değil, yüzde 1000 masumum. Üstelik masumiyetin de ötesinde, bu sürecin mağduruyum" ifadelerini kullandı.

Ece Güner, yayımladığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

“Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 Temmuz'da tutuklanan avukat Ece Güner, geçirdiği zorlu tutukluluk süreci ve yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle aktif siyasetten çekildiğini açıkladı.

Bu karar doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Danışmanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Koordinatörlüğü görevlerinden istifa ettiğini duyuran Güner, hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddetti. Haluk Levent ve Ahbap ile suç teşkil edecek hiçbir bağı olmadığını vurgulayan Güner, "Dosyayla hiçbir alakam yok. Yüzde 100 değil, yüzde 1000 masumum. Üstelik masumiyetin de ötesinde, bu sürecin mağduruyum" ifadelerini kullandı.

Ece Güner, yayımladığı yazılı açıklamada kariyerine ve Türkiye'ye dönüş serüvenine dair şu önemli detayları paylaştı:

Gurbetten Türkiye'ye Hizmet Hayali: Üç yaşından itibaren Fransa'da büyüdüğünü ve ırkçılığa maruz kalmasına rağmen her fırsatta ülkesini savunduğunu belirten Güner, çocukluk hayalinin Türkiye'ye dönüp faydalı işler yapmak olduğunu vurguladı.

Turgut Özal'ın Vizyonuyla Çizilen Kariyer: Babasının, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın başdanışmanlığını ve ardından ANAP milletvekilliğini yaptığını hatırlatan Güner, kendisini uluslararası hukuka yönlendiren ismin de Özal olduğunu ifade etti. Özal'ın, "Kalkınmamız için dışarıdan sermaye, teknoloji ve know-how getirmeliyiz" tavsiyesini dinleyerek kariyerini bu yönde şekillendirdiğini aktardı.

Sorbonne Birinciliğinden 6,4 Milyar Dolarlık Yatırıma: Paris Sorbonne Üniversitesi'ni birincilikle tamamladıktan sonra Fransa'daki iş tekliflerini geri çevirip Türkiye'ye dönen Güner, 1996'da sıfırdan kurduğu Güner Hukuk Bürosu'nu gece gündüz çalışarak uluslararası çapta bir marka haline getirdiğini belirtti. Thomson-Reuters'in o dönemki resmi verilerine göre, sadece 2003-2013 yılları arasında Türkiye'ye 6,4 milyar dolar yatırım getirerek ülkeye en çok yabancı sermaye kazandıran 3. avukat olduğunu hatırlattı.

"Kamudan Asla İş Almadım": Kariyeri boyunca 3 yabancı dil bilmesinin de avantajıyla sadece özel sektör ve dünya devleriyle çalıştığının altını çizen Güner, kamu kurumlarından hiçbir zaman iş almadığını, başarılarını günde 12-14 saatlik kendi emeğiyle elde ettiğini belirtti.

Akademik Üretkenlik: Yoğun meslek hayatının yanı sıra on binlerce sayfa araştırma yaparak her zaman çözüm ve çare odaklı 4 ayrı hukuk kitabına imza attığını sözlerine ekledi.”