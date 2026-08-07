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Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner, sosyal medya hesabından yaptığı 6 maddelik açıklamayla tutukluluk kararına tepki gösterdi.

Güner, Ahbap Derneği ile hiçbir resmi ya da gönüllü bağının bulunmadığını belirterek, hakkında verilen tutuklama kararının gerekçesini sorguladı.

"DERNEKLE HİÇBİR İLİŞKİM OLMADI"

Açıklamasında Ahbap Derneği'nde hiçbir zaman avukat, yönetici, denetçi, çalışan ya da gönüllü olarak görev yapmadığını ifade eden Güner, dernekte görev alan kişileri tanımadığını ve bugüne kadar Ahbap adına herhangi bir bağış çağrısında bulunmadığını savundu.

Güner, sosyal medya hesabından 6 maddelik bir açıklama yayımladı.

Güner'in mesajı şöyle:

1. AHBAP Derneği ile hiçbir alakam yok; hiçbir zaman da olmadı. AHBAP Derneği'nde kimseyi

tanımıyorum, kimse de beni tanımıyor. İfadeler dosyada mevcut; beni tanımadıklarını teyit ediyorlar.

2. Ne AHBAP Derneği'nin ne de Haluk Levent'in avukatı, yöneticisi, denetçisi, çalışanı veya gönüllüsü

olmadım.

3. AHBAP Derneği için bir gün bile bağış çağrısı yapmadım.

4. Haluk Levent ile tanışıklığım topu topu 1 yıl sürdü (2023 yazı-2024 yazı arası): 1 yılın önemli kısmı da

zaten kendisine borç verdiğim miktarı tahsil mücadelesi ile geçti.

5. Borç gönderimim bankamdan "Dolar karşılığı borç veriyorum" kaydı ile gönderilmiştir; geri ödemeler

de "borç iadesi" kaydı ile yapılmıştır. Gönderdiğim borç para; yasal vergilendirilmiş şahsi kazancımdır.

MASAK raporları tüm ifadelerimi teyit ediyor: Kendi itiraz dilekçeme de ekledim.

6. Alacağımı sonunda zarar ederek de olsa büyük ölçüde tahsil ettikten sonra; Haluk Levent'i engelledim

ve bir daha asla görmedim. 2024 yazından beri -tam 2 yıldır- Haluk Levent ile hiç irtibatım olmadı.

Neden tutuklu yargılanıyorum? Suçum nedir?