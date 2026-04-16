Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağııralioğlu, Adem Metan’ın YouTube kanalında katıldığı yayında soruları yanıtladı. Ağıralioğlu’nun “Sayın Recep Tayyip Erdoğan sizi şimdi arasa telefonu açar mısınız?” sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Ağıralioğlu, “Telefonu açardım” diyerek, neleri anlatacağını söyledi.

Ağıralioğlu, yanıtında şunları söyledi:

“Tayyip Bey telefon açsın açarım diyeceklerim var. beni duymasını isterim. Söyleyeceklerim var. Benim teklif edeceklerim var. Mesela şu anda AK Parti'nin 24 yıllık iktidarında beni şimdi arasa, sizi yayındayken arasa diyeceğim ki efendim konuşmamız gerekiyor. Bu 50+1 Türk siyasetini kilitledi. AK Parti'yi kilitledi. Bu 50+1 HDP'nin şımarıklığının sebebi oldu. Şantaj yapıyorlar 50 +1 yüzünden. Size de şantaj yapıyorlar. Demokrasiye de şantaj yapıyorlar. Bu 50 + 1, Bu tecrübe ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi AK Parti'nin sorun çözme kapasitesini gölgeledi.

AK Parti 6-7 yıldır enflasyonu düşürmeye çalışıyor. Bu kadar kudretinize rağmen bunu çözemiyor olmanızın sebebi aslında bu tecrübe ettiğiniz sistemin kurumsal kapasitemizi emmesi.

Sizin verimli olduğunuz zamanlar var. O verimli olduğunuz zamanlar parlamenter demokrasiyle yönetirken en parlak örneklerini verdiğiniz zamanlardı. Efendim bunu hatırlar mısınız? onu hatırlatma imkanı size aslında bu şartlar verdi. Bunların hepsini diyeceğim.

Sonra diyeceğim ki efendim bir plan yapalım mı sizinle? Şöyle bir plan yapalım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yerine parlamenter sisteme geçelim yahut yarı başkanlığa dönelim. Meclis’i güçlendirelim. Şöyle yapalım efendim. En çok kim kazanırsa seçilsin ama bakanlar Meclis’e karşı sorumlu olsun diyelim. Bakanlar Meclis’e hesap versin diyelim. Mesela şöyle bir şey yapalım.

Kamu ihale kanunu değiştirelim. Efendim istediğimize, istediğimiz fiyattan iş vermeyelim. Şeffaf olsun. Bunların hepsini konuşalım. Bunlara razı olunca bak ne sistem inşa ediyoruz.”