Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada polislerin çalışma şartlarına dikkat çekerek, haklarının eksiksiz ve adil şekilde teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Ağıralioğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Polislerimizin sendika hakkı hâlâ tam olarak yoktur; gece gündüz demeden görev yapanların emeği hâlâ karşılıksızdır. Resmî tatilde çalışanın hakkı teslim edilmemektedir.

POLSAN meselesi şeffaflık ve gönüllülük açısından hâlâ tartışmalıdır. Tatil günleri yıllık izne eklenmemekte, maaşlar ise verilen emeğin gerisinde kalmaktadır.

Daha da vahimi, son yıllarda artan polis intiharları bu ağır yükün artık görmezden gelinemeyeceğini açıkça göstermektedir. Bu mesele yalnızca ekonomik değil; çalışma şartları, psikolojik yıpranma ve biriken sorunların bütünüdür. Bu tabloyu değiştirmek bir tercih değil, zorunluluktur.

Polislerimizin verdiği emek karşılıksız kalmamalı; hakları eksiksiz ve adil şekilde teslim edilmelidir.

Bu vesileyle, milletimizin huzuru için gece gündüz görev yapan tüm polislerimizin Polis Haftası’nı kutluyorum."