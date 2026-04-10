Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, kişisel sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye’deki ittifak siyasetine dair sert ve net değerlendirmelerde bulundu. Geçmiş tecrübelere atıfta bulunan Ağıralioğlu, millete umut olma iddiasıyla kurulan ancak süreç içinde yüke dönüşen yapıların Türkiye’ye fayda sağlamadığını ifade etti.

"KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ NETTİR"

Türkiye'nin korunması ve güçlendirilmesi gereken değerleri her platformda dile getirdiklerini hatırlatan Ağıralioğlu, siyaset anlayışlarının merkezine "milleti" koyduklarını "Kırmızı çizgilerimiz nettir. O çizgiler bir şuur hattı oluşturacak. O şuur milletin içinde karşılık bulmadan hiçbir ittifakın anlamı yok. Önce millet. Her zaman millet." sözleriyle ifade etti.

"GERÇEK İTTİFAKLARI MİLLET KURAR"

Ağıralioğlu’nun beğeni ve yorum yağan paylaşımı şöyle:

"Şu an çok erken ama şunu net söyleyelim: Millete umut olsun diye kurulan fakat millete yük olan ittifakların neye yol açtığını gördük.

Gerçek ittifakları millet kurar. Bizim önceliğimiz; milletle, özellikle de siyasetin mevcut ikliminden usanmış, kararsız seçmenimizle kuracağımız bağdır.

Çünkü doğru zemin oluşmadan kurulan her ittifak, umut değil yük olur. Kırmızı çizgilerimiz nettir.

Türkiye’nin neyi koruması, neyi güçlendirmesi gerektiğini her yerde söylüyoruz. O çizgiler bir şuur hattı oluşturacak. O şuur milletin içinde karşılık bulmadan hiçbir ittifakın anlamı yok. Önce millet. Her zaman millet."