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Trabzon / Mustafa Özcan / Yeniçağ



Brezilya’da düzenlenen Dünya Üniversiteler Karate Şampiyonası’nda mücadele eden Kadın Kumite Takımımız, muhteşem bir başarıya imza atarak Dünya Şampiyonu oldu. Takımda yer alan Şalpazarılı milli sporcularımız Buse Kılıç ve Sude Nur Aksoy, da yer aldılar.

Brezilya’da düzenlenen Dünya Üniversiteler Karate Şampiyonası’nda mücadele eden Kadın Kumite Takımımız, muhteşem bir başarıya imza atarak Dünya Şampiyonu oldu. Takımda yer alan Şalpazarılı milli sporcularımız Buse Kılıç ve Sude Nur Aksoy, memleketlerine çifte gurur yaşattı.

8-13 Haziran 2026 tarihlerinde Brezilya’da gerçekleştirilen ve dünya genelinden en yetenekli sporcuların sahne aldığı şampiyonada Türkiye rüzgârı esti. Sude Nur Aksoy, Buse Kılıç ve Nurbade Büber’den oluşan Kadın Kumite Takımımız, tatamide sergiledikleri üstün performans ve sarsılmaz takım ruhuyla tüm rakiplerini dize getirerek altın madalyanın sahibi oldu ve ay-yıldızlı bayrağımızı kürsünün en üst basamağına çıkardı.

Şampiyonlukta Şalpazarı İmzası: Bu tarihi zaferde Trabzon Şalpazarı'nın payı ve gururu çok büyük! Dünya şampiyonu olan milli takım kadrosunda; Şalpazarı Kasımağzı Köyü sakinlerinden Buse Kılıç ve Şalpazarı Sugören Mahallesi’nden Sude Nur Aksoy yer alıyor. Şalpazarı'nın bağrından çıkan iki evladımızın milli takımda sergilediği bu muhteşem ortaklık ve kazandıkları altın madalya, tüm memleketi sevince boğdu.

BUSE KILIÇ’TAN BİR BÜYÜK BAŞARI DAHA: DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ!

Şampiyonadaki gururumuz bununla da sınırlı kalmadı. Takım halinde gelen dünya şampiyonluğunun yanı sıra, bireysel kategoride de göğsümüz kabardı. Milli sporcumuz Buse Kılıç, Kadın Kumite 55{ kg} kategorisinde sergilediği üstün mücadeleyle Dünya Üçüncüsü olarak bronz madalyayı boynuna taktı ve başarılarını taçlandırdı.

Şalpazarı’nın, Trabzon’un ve tüm Türkiye’nin adını dünyaya duyuran, bizlere bu büyük gururu yaşatan Altın Kızlarımızı ve teknik ekibimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.