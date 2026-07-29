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Kaynak: İHA

Kaza, Dinar ilçe girişinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, A.B. yönetimindeki 03 FD 664 plakalı traktör ile B.Y.’nin kullandığı 09 AJP 018 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan traktör devrilirken, sürücü aracın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan A.B.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla Dinar Devlet Hastanesi’ne götürülen sürücü, burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.