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Kaynak: İHA

Vezirköprü-Sinop Karayolunda Direksiyon Hakimiyeti Kayboldu

Kaza, Vezirköprü-Sinop kara yolu Adatepe Mahallesi Pancar Kantarı mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Saadettin K. idaresindeki 65 AAF 151 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki şarampole devrilerek takla attı.

SAĞLIK EKİPLERİ ALARM GEÇTİ: 5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Saadettin K. ile araçta yolcu olarak bulunan Şengül K., Refik Y. ve çocuk yaştaki Yasin Efe K. ile Muhammed Emir K. olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, trafiğin aksamaması için tedbir aldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi devam ederken, kazanın kesin çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.