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Kaynak: İHA

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde arıcılık faaliyetlerinin niteliğini artırmak ve veritabanını güncel tutmak amacıyla saha denetimlerini sürdürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki uzman personeller, Çay ve Sultandağı ilçelerinde aktif üretim yapan arıcıları ziyaret etti. Gerçekleştirilen saha taramalarında mevcut arılı kovanların fiziki sayımı ve tespiti tamamlandı. Üreticilerin sistemdeki kayıt bilgileri güncellendi. Tarımsal destekleme ödemelerinden eksiksiz yararlanılabilmesi için gerekli veriler kayıt altına alındı.

Yetkililer; verimli, kaliteli ve sürdürülebilir bal üretimini teşvik etmek adına bölgedeki teknik takip ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız biçimde devam edeceğini bildirdi.