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Kaynak: AA

Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, ülke sınırında Pakistan'ın düzenlediği saldırıları kınadıklarını ifade etti.

Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Paktia, Paktika ve Kunar vilayetlerindeki bazı bölgelere düzenlenen saldırılarda sivillerin hedef alındığını iddia etti.

Mücahid, Pakistan'ın saldırılarını "şiddetle kınadıklarını" dile getirdi.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, dün yaptığı açıklamada, son dönemde ülkenin Hayber Pahtunhva, Belucistan ve Sind eyaletlerinde meydana gelen "terör eylemlerinin" ardından Afganistan ile sınırdaki bölgelerde "istihbarata dayalı kara operasyonu" düzenlendiğini duyurmuştu.

Tarar, operasyonun ardından sınır bölgelerindeki hedeflere hassas saldırılar düzenlendiği, 29 militanın etkisiz hale getirildiğini, bazılarının da yaralandığını belirtmişti.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE VE SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILAR

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.