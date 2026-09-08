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Kaynak: Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk haftasında AEK ile LASK, Atina'da karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın rakiplerinden AEK, Fenerbahçe'nin rakiplerinden LASK karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

AEK, bu sonuçla 7 sezonluk aranın ardından döndüğü Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına galibiyetle başladı. LASK ise tarihinde ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi ana aşamasındaki ilk karşılaşmasından puansız ayrıldı.

RAZVAN MARİN FRİKİKTEN SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmanın tek golü 21. dakikada Razvan Marin'den geldi. Rumen orta saha oyuncusu, ceza sahasının hemen dışından kullandığı serbest vuruşta topu ağlara göndererek AEK'i 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca AEK, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftayı 3 puanla tamamladı.

Yunan ekibi, karşılaşmada skorun işaret ettiğinden daha fazla fırsat üretmesine rağmen farkı artırmayı başaramadı. Tek gol ise AEK'e galibiyet için yeterli oldu.

AEK 7 SEZON SONRA GALİBİYETLE DÖNDÜ

AEK, Şampiyonlar Ligi ana aşamasında son olarak 2018-19 sezonunda mücadele etmişti. Yunan temsilcisi o sezon Bayern Münih, Ajax ve Benfica'nın bulunduğu grubunu puansız tamamlamıştı. AEK'in bu karşılaşmadan önce Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasındaki son galibiyetleri ise 2006-07 sezonunda Lille ve Milan karşısında aldığı 1-0'lık sonuçlardı.

LASK açısından ise karşılaşma tarihi bir anlam taşıdı. Avusturya temsilcisi, play-off turunda Celtic karşısında yaptığı geri dönüşün ardından kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında mücadele etme hakkı kazanmıştı.

SIRADAKİ RAKİPLER BELLİ

İlk haftayı galibiyetle kapatan AEK, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Yunan ekibinin lig aşamasındaki fikstüründe Galatasaray ile oynayacağı mücadele de bulunuyor.

LASK ise lig aşamasının bir sonraki maçında sahasında İngiliz devi Liverpool'u ağırlayacak.