Dün yaşanan düşüşün ardından altın fiyatları yeni güne toparlanmayla başlamıştı. Fakat piyasada akşam kıpkırmızı seyir dikkat çekti.
Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül 2026)
Dün yaşanan düşüşün ardından güne toparlanmayla başlayan altın fiyatları, akşam saatlerine doğru piyasalarda sert düşüş görüldü. Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları ise değişti.Süleyman Çay
Ancak piyasaların gözü şimdi ABD'de cuma günü açıklanması beklenen enflasyon verisine çevrildi.
Açıklanacak verinin beklentilerin üzerinde ya da altında gelmesi halinde Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerin ve buna bağlı olarak altın fiyatlarının önemli ölçüde hareketlenebileceği belirtiliyor.
Altın piyasası sabah pozitif başlarken akşama doğru sert satış dalgası yaşadı.
4 bin 444 dolar seviyelerine kadar gelen ons altın ise akşam saatlerine doğru yüzde 1,10’luk bir kayıp ile 4 bin 395 dolarda işlem kaydediyor.
Sabah saatlerinde 6 bin 921 TL seviyelerine kadar çıkan gram altın akşam saatlerine doğru yüzde 1,08 üzerinde bir düşüşle 6 bin 846 TL bandında konumlanıyor.
Kapalıçarşı altın fiyatlarında da gerilmeler görüldü. Peki Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum ne?
Gram Altın: Alış 6.780,6600 TL, Satış 6.861,0900 TL (Gün içi en düşük: 6.825,17 TL, en yüksek: 6.910,42 TL
Çeyrek Altın: Alış 11.060,0000 TL, Satış 11.194,0000 TL (Gün içi en düşük: 11.135,00 TL, en yüksek: 11.281,00 TL
Yarım Altın: Alış 22.148,0000 TL, Satış 22.380,0000 TL (Gün içi en düşük: 22.263,00 TL, en yüksek: 22.541,00 TL
Tam Altın: Alış 44.091,0000 TL, Satış 44.617,0000 TL (Gün içi en düşük: 44.384,00 TL, en yüksek: 44.917,00 TL
Gremse Altın: Alış 109.717,0000 TL, Satış 111.115,0000 TL (Gün içi en düşük: 110.533,0000 TL, en yüksek: 111.913,0000 TL
Has Altın: Alış 6.815,4400 TL, Satış 6.848,1100 TL (Gün içi en düşük: 6.811,55 TL, en yüksek: 6.896,63 TL
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.