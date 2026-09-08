Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül 2026)

Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül 2026)

Dün yaşanan düşüşün ardından güne toparlanmayla başlayan altın fiyatları, akşam saatlerine doğru piyasalarda sert düşüş görüldü. Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları ise değişti.

Süleyman Çay Süleyman Çay
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Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül 2026) - Resim: 1

Dün yaşanan düşüşün ardından altın fiyatları yeni güne toparlanmayla başlamıştı. Fakat piyasada akşam kıpkırmızı seyir dikkat çekti.

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Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül 2026) - Resim: 2

Ancak piyasaların gözü şimdi ABD'de cuma günü açıklanması beklenen enflasyon verisine çevrildi.

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Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül 2026) - Resim: 3

Açıklanacak verinin beklentilerin üzerinde ya da altında gelmesi halinde Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerin ve buna bağlı olarak altın fiyatlarının önemli ölçüde hareketlenebileceği belirtiliyor.

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Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül 2026) - Resim: 4

Altın piyasası sabah pozitif başlarken akşama doğru sert satış dalgası yaşadı.

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Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül 2026) - Resim: 5

4 bin 444 dolar seviyelerine kadar gelen ons altın ise akşam saatlerine doğru yüzde 1,10’luk bir kayıp ile 4 bin 395 dolarda işlem kaydediyor.

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Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül 2026) - Resim: 6

Sabah saatlerinde 6 bin 921 TL seviyelerine kadar çıkan gram altın akşam saatlerine doğru yüzde 1,08 üzerinde bir düşüşle 6 bin 846 TL bandında konumlanıyor.

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Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül 2026) - Resim: 7

Kapalıçarşı altın fiyatlarında da gerilmeler görüldü. Peki Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum ne?

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Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül 2026) - Resim: 8

Gram Altın: Alış 6.780,6600 TL, Satış 6.861,0900 TL (Gün içi en düşük: 6.825,17 TL, en yüksek: 6.910,42 TL

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Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül 2026) - Resim: 9

Çeyrek Altın: Alış 11.060,0000 TL, Satış 11.194,0000 TL (Gün içi en düşük: 11.135,00 TL, en yüksek: 11.281,00 TL

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Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül 2026) - Resim: 10

Yarım Altın: Alış 22.148,0000 TL, Satış 22.380,0000 TL (Gün içi en düşük: 22.263,00 TL, en yüksek: 22.541,00 TL

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Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül 2026) - Resim: 11

Tam Altın: Alış 44.091,0000 TL, Satış 44.617,0000 TL (Gün içi en düşük: 44.384,00 TL, en yüksek: 44.917,00 TL

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Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül 2026) - Resim: 12

Gremse Altın: Alış 109.717,0000 TL, Satış 111.115,0000 TL (Gün içi en düşük: 110.533,0000 TL, en yüksek: 111.913,0000 TL

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Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül 2026) - Resim: 13

Has Altın: Alış 6.815,4400 TL, Satış 6.848,1100 TL (Gün içi en düşük: 6.811,55 TL, en yüksek: 6.896,63 TL

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Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Eylül 2026) - Resim: 14

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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