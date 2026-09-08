Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Club Brugge ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Beş gole sahne olan mücadeleyi Aston Villa 3-2 kazandı.

İngiliz ekibinin gollerini 11. dakikada John McGinn, 22. dakikada Emiliano Buendia ve 43. dakikada Nicolas Jackson kaydetti.

Club Brugge adına ise 19. dakikada Hugo Vetlesen fileleri havalandırırken, 61. dakikada Nicolo Tresoldi penaltıdan attığı golle skoru belirledi.

SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE

Belçika deplasmanından 3 puanla ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Aston Villa, lig aşamasının ikinci haftasında Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek.