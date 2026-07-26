Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Adıyaman’ın merkez ilçesindeki Beşpınar Mesire Alanı civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Kısa sürede yayılan alevleri söndürmek için bölgeye güvenlik güçleri ve itfaiye görevlileri yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye görevlileri alevleri bastırmak için çalışma başlatırken, jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik tedbirleri uyguladı. Yangın söndürme ekiplerinin sergilediği hızlı ve etkili müdahale sayesinde alevler, yakındaki ağaçlık bölgeye sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayın ardından yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.