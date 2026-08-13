Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Bey Mahallesi'nde bulunan iki katlı müstakil bir evi takibe aldı.
BASKINDA BİNLERCE SENTETİK ECZA YAKALANDI
37 yaşındaki Fethullah B.'nin ikamet ettiği adrese düzenlenen operasyonda gerçekleştirilen detaylı aramalarda, tam 283 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Fethullah B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.