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Kaynak: Haber Merkezi

Adana'nın Seyhan ilçesinde kuyumcu Zahir Cız, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cız'ın yanında bulunan Hüseyin Altunbulduk ise ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Zahir Cız, tanıdığı Hüseyin Altunbulduk ile iş yerinin önünde otururken silahlı saldırıya uğradı.

BAŞINDAN VURULDU

Saldırıda kurşunlar Cız'ın başına, Altunbulduk'un ise karnına isabet etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki Zahir Cız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 39 yaşındaki Altunbulduk'un ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Cız'ın yeraltı dünyasının bilinen isimlerinden Mehmet Şirin Aksoy'un yakın arkadaşı olduğu ve bir dönem Baygaralar çetesi tarafından tehdit edildiği de iddia edildi. Bu iddiaların saldırıyla bağlantılı olup olmadığına ilişkin ise paylaşılan bilgilerde kesinleşmiş bir bulgu yer almadı.