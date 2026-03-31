PTT 5. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Adana Gençlik Merkezi Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilen etkinliğe Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye’den 26’sı kadın toplam 73 posta dağıtıcısı katıldı.

Bölge Müdürü Ali Seyyit Sevin, açılışta yaptığı konuşmada organizasyonun dayanışmayı güçlendirmek ve spor ruhunu geliştirmek amacıyla düzenlendiğini belirterek katılımcılara başarılar diledi.

Yarışmada erkekler 10 kilometre, kadınlar ise 5 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Sonuçlara göre kadınlarda Nuray Coşkun, erkeklerde ise Teyfik Erçetin birinci oldu.

Seçmelerde dereceye giren posta dağıtıcıları, Türkiye finalinde yarışarak milli takım kadrosuna girmeye çalışacak.