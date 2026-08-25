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Kaynak: İHA

Kaza, Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi.

Fatih K'nin kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilde bulunan Funda Y. ve Zuhal Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü Fatih K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.