Kaza, Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi.

Fatih K'nin kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

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2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilde bulunan Funda Y. ve Zuhal Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kazada yaralanan sürücü Fatih K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.