Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

NTC Medya’nın NOW ekranları için hazırladığı, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği "Adana Ayazı" dizisinin okuma provası bugün yapıldı. Yönetmen koltuğunda usta isim Faruk Teber’in oturduğu, senaryosunu ise Onur Uğraş’ın kaleme aldığı iddialı projenin okuma provası gününde kadroya dikkat çeken bir isim daha dahil oldu.

ONUR DİKMEN "KENAN" ROLÜYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; 1992 yapımı fenomen dizi Mahallenin Muhtarlarında çocuk yaşta canlandırdığı "Can" karakteriyle hafızalara kazınan deneyimli oyuncu Onur Dikmen, "Adana Ayazı" kadrosuna transfer oldu.

Hikâyesi İstanbul’da başlayıp Adana’da devam edecek olan dizide Dikmen, "Kenan" karakterine hayat verecek. Kenan; Ebru Aytemur’un canlandıracağı Gülten karakterinin eşi ve Gürsoy ailesinin eniştesi olarak hikâyenin kilit noktalarından birinde yer alacak.

"ADANA AYAZI" YILDIZ GEÇİDİ KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Başrollerini Uğur Güneş (Fırat) ve Ebru Şahin’in (Elif) paylaştığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Berrin Arısoy (Gönül)

Levent Ülgen (Hamza)

Mustafa Mert Koç (Serhat)

Ebru Aytemur (Gülten)

Mina Derman (Suzan)

Asena Girişgen (Leyla)

Özgür Cem Tuğluk (Kadir)

Bora Elkoca (Yaman)

Bora Dalgıç (Akasya)

ONUR DİKMEN KİMDİR?

1981 İstanbul doğumlu olan Onur Dikmen, elektronik eğitiminin ardından 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Sanat hayatında 30 yılı geride bırakan oyuncu; Doktorlar (Ozan), Tövbeler Tövbesi (Kadir), Benim Adım Gültepe (Fırat), Beyaz Yalan (Halil), Anne (Rıfat), Can Kırıkları (Akif Işık), Kimse Bilmez (Sarp) ve Yeşil Vadi'nin Kızı (Metin) gibi birçok başarılı yapımda rol aldı. Sinemada da adından söz ettiren Dikmen, Uzun Zaman Önce filmindeki performansıyla 2020 yılında İpek Yolu Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmüştü.