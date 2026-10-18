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Son olarak ATV'de yayınlanan "Aynı Yağmur Altında" dizisinde başrol oynayan Hülya Avşar, dizi sektörüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yönetmenliğini Ali Balcı'nın yaptığı, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın kaleme aldığı dizi, düşük reytingler nedeniyle 7. bölümde final yapmıştı.

"FIRSAT BİLE VERMİYORLAR"

"Kanlı Nigar" müzikaliyle tiyatro sahnesine dönmeye hazırlanan Avşar, dizilerin kısa sürede yayından kaldırılmasına tepki göstererek şunları söyledi:

"Yapımcısından senaristinden tut, bir sürü saçma sapan olaylar gerçekleşiyor. Garip bir savaş var. Herkes birbirini bitirmeye çalışıyor. Halbuki bırakın karşısına koyacağın diziyi çok kuvvetli olmasın da birine yol aç. Herkes ekmeğini kazansın. Böyle garip bir durum var dizi sektöründe. Bir bakıyorsun gayet iyi gidecekken fırsat bile vermiyorlar küt diye kesiyorlar diziyi. Ben öyle şeylerle uğraşamıyorum açıkcası... Ben o oyunlara gelmek istemiyorum. Dizi defterini kapattım."