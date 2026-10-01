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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'de sezona başarılı bir başlangıç yaparken takımın öne çıkan isimlerinden Konstantinos Tzolakis için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İngiliz ekibi, ligde oynadığı ilk 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken Yunan kalecinin performansı da diğer kulüplerin dikkatini çekti.

ÜÇ MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Hull City'nin sezon başında kadrosuna kattığı 23 yaşındaki kaleci, Premier Lig'deki performansıyla adından söz ettirdi.

Tzolakis, Manchester United, Coventry City ve Aston Villa karşılaşmalarında kalesini gole kapatarak takımının aldığı sonuçlarda önemli rol oynadı.

Yunanistan Milli Takımı'nda da görev yapan genç file bekçisinin performansı, Premier Lig'deki diğer takımların transfer gündemine girmesini sağladı.

TOTTENHAM'IN TRANSFER LİSTESİNE GİRDİ

Yunan basınının TEAMtalk'a dayandırdığı habere göre Tottenham, ara transfer döneminde kaleci takviyesi yapmak için Konstantinos Tzolakis'i listesine aldı.

Londra ekibinin transfer gündemindeki bir diğer ismin ise Brighton forması giyen Hollandalı kaleci Bart Verbruggen olduğu belirtildi.

REKOR BEDELLE GELMİŞTİ

Hull City Konstantinos Tzolakis'i geride bıraktığım yaz döneminde Olympiakos'tan 23,3 milyon Euro'ya transfer ederek kulübün bonservis rekorunu kırmıştı.