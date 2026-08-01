Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile yıllar sonra Premier Lig'e yükselen İngiliz ekibi Hull City karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ikinci yarının başında Ben Ouanes ve Oli McBurnie'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

ACUN ILICALI: '12-13 TRANSFER DAHA GELECEK'

Mücadelenin ardından stat çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hull City kulübü sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, transfer çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ilıcalı, "12-13 transferimiz daha gelecek. Yeni bir takım kurduğumuz için transfer yapmak çok kolay olmuyor. Birçok transferde son aşamadayız." dedi.

AZİZ YILDIRIM SORUSUNU CEVAPSIZ BIRAKTI

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkında bugün gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında söylediği sözlerin sorulması üzerine Acun Ilıcalı, "Teşekkürler, sağ olun." diyerek yorum yapmaktan kaçındı.

🗣️ Soru: Sayın Aziz Yıldırım'ın sizinle ilgili bir konuşması vardı. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?



🎙️ Acun Ilıcalı: Teşekkürler, sağ olun.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/ZPe1lqErgP — HT Spor (@HTSpor) August 1, 2026

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı hakkında şunları söylemişti:

"Acun Ilıcalı, beni mahkemeye vermiş 2 gün önce. Ah canım benim ya, ah canım. 2 sene önce, bak iyi dinleyin bunları Allah aşkına, 2 sene önce locanın parasını verip almışlar, 9 milyon küsür. Loca parası ne oldu? Aldınız, harcadınız, yediniz. E ne anladım ben bundan. Madem ki kulübün ihtiyacı vardı, açıktan verseydiniz.

Reklam yaptı. Mourinho'yu getirdiniz. Resimler şunlar bunlar. Ondan sonra Mourinho'yu gönderdiniz. 850 mi 875 mi ne Euro para ödediler. Son 2 ayını biz ödedik. 1.900'e yakın. Tek kelime konuştuk mu, hayır. Burada konuşuyorum ama. Sen ona karşı çıktın ettin, 10 milyona yakın tazminat ödediniz. Fenerbahçe zarar etmedi mi! Fenerbahçe zarar etmedi mi! Fenerbahçe'den loca parası alıp adama ödediniz, benim aklıma o da geliyor. Beni mahkemeye vermiş önemli değil.

O loca ve gerekirse, ihtiyaç varsa başka localar da dahil olmak üzere başkan locası olacaktır, benim değil. Kim gelirse, başkan olursa onun locası olacak. Yeni arkadaş orada maçlarını seyreder."