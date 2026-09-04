Türkiye Nüfus Verileri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı istatistiklerine göre, yaşlı nüfus oranı hızla artarken, yaşlı bakım ve koruma sistemindeki yetersizlikler ile kurumsal farklılıklar dikkat çekici bir boyuta ulaştı.

​Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve denetlenen toplam huzurevi sayısı 450’nin üzerinde...

​Devlete (Bakanlığa) bağlı yaklaşık 168 resmi huzurevi ve yaşlı bakım merkezi bulunuyor. Bunlarda ortalama 14 ila 16 bin arasında yaşlı vatandaş barınıyor.

Öte yandan yaklaşık olarak 260’tan fazla özel huzurevi ve bakım merkezi hizmet veriyor.

Belediyeler ve diğer kamu kuruluşlarına ait yaklaşık 20 civarı huzurevi de sisteme dahil durumda...

ÖZEL BAKIMEVLERİ CEP YAKIYOR

​Türkiye'de 60 yaş üzerindeki vatandaşlar için doğrudan genel bir nakdi yardım bulunmuyor. Ancak 65 yaşını doldurmuş, herhangi bir sosyal güvencesi veya emekli maaşı olmayan ve hane içi kişi başı geliri sınırın altında kalan vatandaşlara "65 Yaş Aylığı" (Yaşlılık Maaşı) ödeniyor. Memur katsayısındaki artışla birlikte bu ödeme 2026 yılı itibarıyla aylık net 7.257 TL seviyesinde uygulanıyor. Bakıma muhtaç derecede engelli veya kronik rahatsızlığı olan yaşlıların ailelerine ise aylık 15.775 TL civarında evde bakım maaşı desteği sağlanıyor.

Devlet huzurevleri, sembolik veya oldukça düşük konaklama ücretleriyle hizmet sunmakta; hiçbir geliri olmayan yaşlılar ise ücretsiz kontenjanlardan yararlanabilmektedir. Buna karşılık özel bakım evleri, yüksek kira, personel, bakım ve gıda maliyetleri nedeniyle aylık yüksek taban ve tavan ücretler talep etmektedir.

İSTANBUL VE ANKARA'DA ÜCRETLER NE KADAR?

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün sayfasında yer alan bilgilere göre güncel yaşlı bakım ücretleri şu şekilde:

Yıllık Üyelik Aidatı: 390,29 TL+KDV

Sağlıklı Yaşlılar İçin Gündüzlü Bakım Hizmeti (Günlük)

Taban: 428,57 TL+KDV Tavan : 3.553,88 TL+KDV

Alzheimer Demanslı Yaşlılar için Gündüzlü Bakım Hizmeti (Günlük)

Taban : 454,49 TL+KDV Tavan : 3.553,88 TL+KDV

Evde Bakım Hizmeti (Aylık)

Taban : 7.945,59 TL+KDV Tavan : 10.661,63 TL+KDV

Temizlik ve Teknik Hizmet Ücreti (Günlük)

Taban : 715.34 TL+KDV Tavan : 3.553,88 TL+KDV olarak belirlendi.

Ankara ilinde hizmet sunan Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde ise 1 Ocak 2026 yılında KDV hariç olmak üzere; Aylık Bakım Ücretlerinin taban 14.260,84 TL - tavan 86.280,19 TL

AÇLIK SINIRI ENGELİ

Özellikle emekli maaşlarının ve sabit gelirlerin temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandığı, gelirlerin açlık sınırı karşısında yetersiz kaldığı bir ekonomik ortamda, özel huzurevi ücretleri yaşlı vatandaşların önemli bir bölümü için karşılanabilir olmaktan çıkıyor. Açlık sınırının 37 bin 388 TL, yoksulluk sınırının ise 121 bin 786 TL olduğu koşullarda yaşlı bireylerin özel bakım hizmetlerine erişimi vatandaşları devlet huzurevlerine yöneltiyor veya ailelerinin bakım yükünü artırıyor. Dolayısıyla özel huzurevleri mevcut olsa dahi, yüksek maliyetleri nedeniyle toplumun geniş bir kesimi tarafından ulaşılabilir olmaktan çıkıyor.

Devlet huzurevlerinde yoğun talep nedeniyle uzun bekleme listeleri oluşurken, özel yaşlı bakım evlerinde kapasiteler ücret şartını karşılayabilenler için daha erişilebilir hale geliyor.

Özel bakımevlerinde personel/yaşlı oranı ve oda konforı yüksek olabiliyor; ancak kamu tesisleri sağlık ekipleri, sosyal rehabilitasyon ve mevzuat denetimi açısından standart bir kurumsal güvence sunmuyor.

DÜŞÜK GELİRLİ VATANDAŞ ÖZEL HİZMET ALAMIYOR

​Nüfus hızla yaşlanırken ve ortalama emekli maaşları özel bakımevi ücretlerinin çok altında kalırken, kamunun özel sektörle etkili bir işbirliği kuramamasının ve imkan farklarının temeli göze çarpıyor.

Kamunun özel bakımevlerinden "hizmet satın alma" (teşvik veya sübvansiyon) mekanizması sağlık sistemindeki (SGK-özel hastane) kadar gelişmiş değil. Özel sektör yatırımlarına doğrudan bakım kuponu veya kişi başı devlet desteği verilmediği için düşük gelirli ya da emekli maaşlı vatandaş özel imkanlardan yararlanamıyor.

KAR AMACI GÜTME KAYGISI...

Devlet bakımevleri doğrudan kamu bütçesi ve sosyal yardım politikalarıyla sübvanse edildiği için ücretsiz veya çok düşük maliyetli hizmet sunuyor. Özel teşebbüsler ise işçilik, vergi, kira ve mevzuat maliyetleri nedeniyle kar amacı gütmek durumunda kalıyor.

Devlet tesislerinde kamu personeli rejimi geçerliyken, özel tesislerde özel sektör istihdam şartları uygulanıyor. Bu durum, hizmet içi personel kalitesi ile hak farklarının ortaya çıkmasına yol açıyor.

​Önümüzdeki yıllarda yaşlı nüfus oranının artmasıyla birlikte, emekli maaşı ile özel huzurevi fiyatları arasındaki farkın kapatılması için kamunun özel bakımevlerine SGK benzeri teşvikler sağlaması ve bütünleşik bakım modellerini hayata geçirmesi kritik bir gereklilik olarak öne çıkıyor.