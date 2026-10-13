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Kaynak: DHA

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde anne ve oğlunun yaklaşık iki saat arayla hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden oldu.

Sarıhacı Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Rabia Bozkurt, evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

ACI HABERİN ARDINDAN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Rabia Bozkurt'un ölüm haberi, Antalya'da yaşayan 35 yaşındaki oğlu Mehmet Bozkurt'a verildi. Annesinin ölümünü öğrenmesinin ardından büyük üzüntü yaşadığı belirtilen Mehmet Bozkurt da kalp krizi geçirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen üç çocuk babası Mehmet Bozkurt kurtarılamadı. Bozkurt, annesinden yaklaşık 2 saat sonra hayatını kaybetti.

Mehmet Bozkurt'un cenazesi memleketi Malatya'ya gönderildi. Anne ve oğlunun, Akçadağ'ın Sarıhacı Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından yan yana toprağa verileceği belirtildi.