Trendyol Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray evinde Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı.

OKAN BURUK'A YÖNETİMDEN DESTEK GELDİ

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk'a yönelik eleştirilerin artması üzerine sarı kırmızılı yönetiminden deneyimli çalıştırıcıya destek geldi.

ABDULLAH KAVUKCU'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray Başkanvekili Abdullah Kavukcu, sosyal medya hesabından Okan Buruk paylaşımında bulunarak, "Dün, bugün ve yarın seninleyiz ve inanıyoruz. Hocam da hocam." ifadelerini kullandı.

Abdullah Kavukcu'nun paylaşımı şu şekilde: